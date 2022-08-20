Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети. Все тому, що основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області.
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Мовиться про військову базу, що біля аеродрому. За словами Федорова, окупанти вже неодноразово намагаються її відновити.
Удар по житловому району
Загарбники застосували свою звичну тактику – вдалися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку.
Через декілька хвилин після обстрілу військової бази вони запустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках. Снаряд прилетів до вулиць Українська та Герцена.
- Один місцевий житель постраждав. Зараз він перебуває в лікарні.
- Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування.
Люди зняли відео, як ракета росіян летить з півдня на північ Мелітополя.
Вибухи у Мелітополі
17 серпня у селах, що біля Мелітополя, місцеві чули вибухи. Зокрема, в Мордвинівці, Гірсівці та Дунаївці. Потім пішли автоматні черги.
До речі, раніше Федоров зазначав, що в Мелітополі добре працюють партизани. Їх основні завдання:
- перекриття постачання озброєння, боєприпасів та їхня ліквідація;
- інформування українських силових структур про розташування та пересування ворога;
- демотивація колаборантів та окупантів.
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