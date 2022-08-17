Як повідомляють місцеві телеграм-канали, окупанти у місті оточили дорогу.

Важливо У Мелітополі пролунали 2 вибухи: окупанти залишилися без ефірного мовлення

Очевидно, що російським загарбникам, які захопили Мелітопольський район, спокій тільки сниться. Не минає і дня без гучних надзвичайних подій.

Так, 17 серпня у селах, розташованих на березі Молочного лиману – Мордвинівці, Гірсівці та Дунаївці, місцеві жителі чули серію вибухів, за якими пішли автоматні черги. Відбувалося це у глибокому тилу ворога приблизно з 11:45 до 12:30. Також приблизно о 13:50 було ще 4 потужні вибухи.

Зауважимо, що українські партизани дуже добре працюють в Мелітополі. Тепер там щось підривається ледь не щодня. російські військові з переляку вже почали вивозити свої сім'ї назад у росію. Крім того, вони посилили фільтрації населення. Тепер людей перевіряють усюди – вдома, на вулицях.

Основні завдання партизанів у Мелітополі

Спершу спротив був публічний, а тепер – партизанський. Міський голова назвав основні завдання партизанів у Мелітополі:

перекриття постачання озброєння, боєприпасів та їхня ліквідація;

інформування українських силових структур про розташування та пересування ворога;

демотивація колаборантів та окупантів.

Результати цієї роботи вже є. Зокрема, після того, як партизани зруйнували штаб партії "єдина росія", то всі його члени виїхали з Мелітополя.

Звільняти Мелітополь будуть не тільки військові

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що 95% населення Мелітополя чекають на звільнення рідного міста. Коли це станеться – мер не знає. Однак в ЗСУ є кілька варіантів деокупації населеного пункту й один з них обов'язково спрацює. Ба більше, звільнення Мелітополя відбуватиметься не лише військовими ззовні, а й місцевим населенням всередині.

До теми – вибухи у Мелітополі 16 серпня: дивіться відео