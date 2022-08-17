Как сообщают местные телеграм-каналы, оккупанты в городе окружили дорогу.

Важно В Мелитополе прогремели 2 взрыва: оккупанты остались без эфирного вещания

Очевидно, что российским захватчикам, захватившим Мелитопольский район, покой только снится. Не проходит и дня без громких чрезвычайных происшествий.

Так, 17 августа в селах, расположенных на берегу Молочного лимана – Мордвиновке, Гирсовке и Дунаевке, местные жители слышали серию взрывов, за которыми последовали автоматные очереди. Происходило это в глубоком тылу врага примерно с 11:45 до 12:30. Также примерно в 13:50 было еще 4 мощных взрыва.

Отметим, что украинские партизаны очень хорошо работают в Мелитополе. Теперь там что-то подрывается чуть ли не каждый день. российские военные с перепугу уже начали вывозить свои семьи обратно в россию. Кроме того, они усилили фильтрацию населения. Теперь людей проверяют всюду – дома, на улицах.

Основные задачи партизан в Мелитополе

Сперва сопротивление было публичное, а теперь – партизанское. Городской глава назвал основные задачи партизан в Мелитополе:

перекрытие поставок вооружения, боеприпасов и их ликвидация;

информирование украинских силовых структур о расположении и передвижении врага;

демотивация коллаборантов и оккупантов.

Результаты этой работы уже есть. В частности, после того, как партизаны разрушили штаб партии "единая россия", все его члены выехали из Мелитополя.

Освобождать Мелитополь будут не только военные

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что 95% населения Мелитополя ждут освобождения родного города. Когда это произойдет – мэр не знает. Однако у ВСУ есть несколько вариантов деоккупации населенного пункта и один из них обязательно сработает. Более того, освобождение Мелитополя будет происходить не только военными извне, но и местным населением внутри.

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