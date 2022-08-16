Что произошло на подстанции в Мелитополе

Взрывы раздались в районе подстанции в 7 часов утра. Вероятно, это постарались украинские партизаны.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что утро у российских оккупантов уже вторую неделю подряд начинается совсем не с кофе. После утренних взрывов 16 августа остановилось вещание эфирного телевидения, которое захватил враг. По предварительным данным, повреждения получил транзитный кабель.

Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все российское,

– подчеркнул Федоров.

В Крыму тем временем также "хлопок"

"Громко" утром было не только в Мелитополе, но и в Крыму и Донецке. Вблизи города Джанкой вспыхнула электростанция, а по данным телеграмм-каналов взрывы произошли и на складе хранения боеприпасов. Информацию о взрывах в воинской части врага подтвердил и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Похоже, что уже вскоре на Керченском мосту образуется новая пробка из бегущих с полуострова россиян.

Примечательно, что в оккупированном Донецке взрывы прогрели в Киевском районе. Пока никаких деталей нет.

Последние новости из оккупированного Мелитополя

Из-за последних успехов наших партизан, российские военные начали вывозить свои семьи из оккупированного Мелитополя.

В то же время они усилили "фильтрацию" населения. Людей проверяют и на улицах, и дома. Так путинские солдаты пытаются разоблачить партизан.

Утром 12 августа в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Впоследствии Федоров сообщил, что это партизаны "поджарили" коллаборанта олега шостака, который отвечает за пропагандистские СМИ. В результате взрыва предатель пострадал.

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