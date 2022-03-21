Как рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, в результате вражеских обстрелов никто не погиб.

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Последствия обстрела

Из-за обстрелов пострадали три дома. В одном возник пожар, в другом снаряд попал в спальню. В домах, которые расположены рядом, вылетели окна.

Один человек получил ранения. К счастью, снаряды врага никого не лишили жизни.

Последствия обстрела Одессы (фото Суспільне Одесса):