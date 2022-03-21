Як розповів мер Одеси Геннадій Труханов, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не загинув.

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Наслідки обстрілу

Через обстріл постраждали три будинки. В одному виникла пожежа, у другому снаряд влучив у спальню. У будинках, які розташований поруч, повилітали вікна.

Одна людина отримала поранення. На щастя, снаряди ворога нікого не позбавили життя.

Наслідки обстрілу Одеси (фото Суспільне Одеса):

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