Як розповів мер Одеси Геннадій Труханов, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не загинув.
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Наслідки обстрілу
Через обстріл постраждали три будинки. В одному виникла пожежа, у другому снаряд влучив у спальню. У будинках, які розташований поруч, повилітали вікна.
Одна людина отримала поранення. На щастя, снаряди ворога нікого не позбавили життя.
Наслідки обстрілу Одеси (фото Суспільне Одеса):
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