Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Читайте також: Морська торгівля зараз неможлива, це може мати серйозні наслідки, – капітан Риженко

При цьому, зазначили у відомстві, "Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса та Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід/вихід суден тут тимчасово неможливий".

Неможливий вхід та вихід суден і у Білгород-Дніпровському. Цей порт не працює через відсутність флоту та вантажів.

Натомість "шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ перебуває в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією", – проінформували у відомстві.

Там також зазначили, що процедура дипломування моряків зараз здійснюється у містах Одеса та Ізмаїл. Можливий вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені.

Питання можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом наразі не вирішене. У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних Інтернет-ресурсах Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту,

– пообіцяли в МІУ.

Вас це може зацікавити – Це психологічні ходи, – речник Одеської ОВА Братчук про обстріли Одеси: дивіться відео