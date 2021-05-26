Оккупанты выпустили 2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Произошло это вечером в понедельник, 24 мая.

Обратите внимание Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Донбасс

Российские наемники били со своих позиций в Горловке. Одна из ракет попала на территорию гаражного кооператива, другая упала возле дома на улице Цветочной.

К счастью, пострадавших среди местных жителей нет. Впрочем, у людей повреждены гаражи и ограждения, а в их домах – выбиты стекла.

Последствия вражеского обстрела в Северном / Фото с телеграм-канала "Последний блокпост"

Ранее в сети показали, во что превратился город Горловка после российской оккупации. Там, в частности, полностью разграбили бывший супермаркет.

Оккупанты препятствуют работе ОБСЕ

Источник: пресс-служба ООС