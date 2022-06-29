Завод "Машгидропривод", расположенный в Слободском районе Харькова, обстреляли российские кафиры вечером 28 июня. По данным Общественного, в результате обстрелов не пострадали люди.
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Общественное сообщает – военные, осматривавшие место происшествия, предварительно сделали выводы, что российские захватчики били по заводу из ракетного комплекса "Искандер".
Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков
В момент попадания ракет на территорию завода там находились ночные охранники объекта. К счастью, они не пострадали.
Последствия вечернего обстрела завода
По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные ударили по территории заводы примерно в 23:10 28 июня.
В результате попадания ракет было разрушено здание "Машгидропривода" - примерно тысяча квадратных метров сгорели в результате удара.
Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков
Кроме того, от обстрелов пострадали промышленные цеха завода. Фрагменты стен из кирпича разбросаны в радиусе до 50 метров на территории "Машгидропривода". Обломки металлического профиля, которым была покрыта крыша, забросило на высоковольтные линии.
Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков
Заместитель директора завода Владимир Светличный сообщил, что "Машгидропривод" выпускал гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники, машин коммунального хозяйства и другие детали.
После 24 февраля мы не смогли восстановить те объемы, которые были и больше занимались подсобными работами. А после сегодняшней ночи предприятие полностью разрушено, полностью остановлено, люди потеряли работу,
– рассказал заместитель директора.
Он сообщил, что работу на заводе потеряла около сотни человек.
Заместитель директора завода стоит на руинах / Фото Харьков
По мнению Светличного, попали по предприятию за наведением или установленным ранее маяком.
Цех стоит вдоль улицы, видимо, здесь ходили и за наводкой. Ну очень точно, видно – воронка прямо в центре цеха, значит, по наводке,
– прокомментировал обстрел Светличный.
Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков
Обстрел Харькова 29 июня: что известно
В ночь на 29 июня российские кафиры атаковали Слободской и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетного удара пострадали гражданские – стражи порядка фиксируют последствия вражеских обстрелов.
В результате взрыва возле одного из жилых многоэтажных домов образовалась воронка. Также повреждены офисное и административное здания, автомобили. Есть раненые,
– сообщили в полиции.