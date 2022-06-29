Завод "Машгидропривод", расположенный в Слободском районе Харькова, обстреляли российские кафиры вечером 28 июня. По данным Общественного, в результате обстрелов не пострадали люди.

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Общественное сообщает – военные, осматривавшие место происшествия, предварительно сделали выводы, что российские захватчики били по заводу из ракетного комплекса "Искандер".

Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков

В момент попадания ракет на территорию завода там находились ночные охранники объекта. К счастью, они не пострадали.

Последствия вечернего обстрела завода

По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные ударили по территории заводы примерно в 23:10 28 июня.

В результате попадания ракет было разрушено здание "Машгидропривода" - примерно тысяча квадратных метров сгорели в результате удара.

Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков

Кроме того, от обстрелов пострадали промышленные цеха завода. Фрагменты стен из кирпича разбросаны в радиусе до 50 метров на территории "Машгидропривода". Обломки металлического профиля, которым была покрыта крыша, забросило на высоковольтные линии.

Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков

Заместитель директора завода Владимир Светличный сообщил, что "Машгидропривод" выпускал гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники, машин коммунального хозяйства и другие детали.

После 24 февраля мы не смогли восстановить те объемы, которые были и больше занимались подсобными работами. А после сегодняшней ночи предприятие полностью разрушено, полностью остановлено, люди потеряли работу,

– рассказал заместитель директора.

Он сообщил, что работу на заводе потеряла около сотни человек.

Заместитель директора завода стоит на руинах / Фото Харьков

По мнению Светличного, попали по предприятию за наведением или установленным ранее маяком.

Цех стоит вдоль улицы, видимо, здесь ходили и за наводкой. Ну очень точно, видно – воронка прямо в центре цеха, значит, по наводке,

– прокомментировал обстрел Светличный.

Российские кафиры обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Общественное Харьков

Обстрел Харькова 29 июня: что известно

В ночь на 29 июня российские кафиры атаковали Слободской и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетного удара пострадали гражданские – стражи порядка фиксируют последствия вражеских обстрелов.

В результате взрыва возле одного из жилых многоэтажных домов образовалась воронка. Также повреждены офисное и административное здания, автомобили. Есть раненые,

– сообщили в полиции.

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