В результате было обесточено 40 подстанций разного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Погибли люди

Чиновник сообщил, что есть потери. По предварительным данным, во время обстрелов погибли 4 энергетика, еще трое получили ранения.

Галущенко подчеркнул, что отопительный сезон еще не начался, а враг уже массово атакует энергетические объекты. Он наметил методы противостояния таким атакам:

ускорение реагирования,

отработка механизмов резервного питания,

обеспечение материалами для этого,

организация взаимопомощи всех компаний энергосектора.

Электроснабжение быстро возобновили

Вчера вечером без света остались жители Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей и Донбасса. Однако уже через 40 минут после атаки электричество начало возвращаться в дома украинцев.

Основные линии были запитаны уже через 4,5 часа. Полностью возобновили электроснабжение в Полтавской и Донецкой областях.

Сейчас еще остаются обесточенными 1,7 тысячи потребителей Сумской области, в Днепропетровской области – около 3 тысяч, в Харьковской области – 12 тысяч. Идут работы по восстановлению.

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