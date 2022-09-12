В результате было обесточено 40 подстанций разного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Читайте также После удара россиян в Харькове снова исчез свет и вода, не работает метро
Погибли люди
Чиновник сообщил, что есть потери. По предварительным данным, во время обстрелов погибли 4 энергетика, еще трое получили ранения.
Галущенко подчеркнул, что отопительный сезон еще не начался, а враг уже массово атакует энергетические объекты. Он наметил методы противостояния таким атакам:
- ускорение реагирования,
- отработка механизмов резервного питания,
- обеспечение материалами для этого,
- организация взаимопомощи всех компаний энергосектора.
Электроснабжение быстро возобновили
Вчера вечером без света остались жители Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей и Донбасса. Однако уже через 40 минут после атаки электричество начало возвращаться в дома украинцев.
- Основные линии были запитаны уже через 4,5 часа. Полностью возобновили электроснабжение в Полтавской и Донецкой областях.
- Сейчас еще остаются обесточенными 1,7 тысячи потребителей Сумской области, в Днепропетровской области – около 3 тысяч, в Харьковской области – 12 тысяч. Идут работы по восстановлению.
Смотрите больше – россияне ударили ракетой по ТЭЦ в Харьковской области: видео