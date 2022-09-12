У результаті було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
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Загинули люди
Чиновник повідомив, що є втрати. За попередніми даними, під час обстрілів загинули 4 енергетики, ще троє зазнали поранення.
Галущенко наголосив, що опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог вже масово атакує енергетичні об'єкти. Він окреслив методи протистояння таким атакам:
- прискорення реагування,
- відпрацювання механізмів резервного заживлення,
- забезпечення матеріалами для цього,
- організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору.
Електропостачання швидко відновили
Вчора ввечері без світла залишились жителі Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Донеччини. Проте вже за 40 хвилин після атаки електрика почала повертатись в оселі українців.
- Основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновили електропостачання у Полтавській та Донецькій областях.
- Нразі ще залишаються знеструмленими 1,7 тисяч споживачів Сумщини, на Дніпропетровщині – близько 3 тисяч, на Харківщині – 12 тисяч. Йдуть роботи з відновлення.
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