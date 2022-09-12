У результаті було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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Загинули люди

Чиновник повідомив, що є втрати. За попередніми даними, під час обстрілів загинули 4 енергетики, ще троє зазнали поранення.

Галущенко наголосив, що опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог вже масово атакує енергетичні об'єкти. Він окреслив методи протистояння таким атакам:

прискорення реагування,

відпрацювання механізмів резервного заживлення,

забезпечення матеріалами для цього,

організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору.

Електропостачання швидко відновили

Вчора ввечері без світла залишились жителі Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Донеччини. Проте вже за 40 хвилин після атаки електрика почала повертатись в оселі українців.

Основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновили електропостачання у Полтавській та Донецькій областях.

Нразі ще залишаються знеструмленими 1,7 тисяч споживачів Сумщини, на Дніпропетровщині – близько 3 тисяч, на Харківщині – 12 тисяч. Йдуть роботи з відновлення.

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