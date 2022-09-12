У Харкові працюють над наслідками обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, унаслідок цього в Харкові пропало світло та припинено водопостачання.

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Міський голова Харкова зазначив, що енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Також внаслідок терористичного обстрілу з боку росіян у Харкові зупинилося метро. Харківський метрополітен повідомляє, що з технічних причин тимчасово припинено рух лініями метро.

Як пише Суспільне, о 14:40 у різних районах Харкова почало з'являтися світло.

Окупанти знову обстріляли Харків

Російські військові обстрілюють Харків у відповідь на наступ ЗСУ на Харківському напрямку. Ігор Терехов повідомив, що обстріл Харкова, який відбувся 12 вересня, був масованим.

Окупанти вкотре обстріляли центр міста. Зокрема, "прильоти" зафіксовано в Основ'янському та Київському районах. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Кількість поранених зросла до 4 людей.

Через ворога Харків залишився без світла

Ввечері 11 вересня російські військові потужно обстріляли Харків. Відразу двома ракетами загарбники поцілили у ТЕЦ-5, що в Харкові. Це спричинило зникнення світла та води у Харкові.

Також світла не було на Полтавщині, Сумщині та в інших областях. Через обстріли на Слобожанщині затрималася низка поїздів.

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Начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник розповів, що внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула. Ще одну людину станом на вечір 11 вересня продовжували шукати.

Уночі російські військові знову обстріляли Харків. Ворог влучив у житловий будинок у міст, внаслідок чого загинула одна людина.

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