Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

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Росіяни знову обстріляли Харків

До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– зазначив Синєгубов.

Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ворог влучив у ТЕЦ-5 у Харкові

Увечері 11 вересня російські військові завдали удару по інфраструктурі Харкова. Це стало причиною знеструмлення та відключення води не лише у місті, а й низці інших регіонів нашої держави.

За словами Ігоря Терехова, окупанти цинічно та підло вирішили помститися за успіхи наших військових на фронті. Він зазначив, що на місці влучання працюють як комунальники, так і інші фахівці. Вони займалися усуненням збитків, завданих загарбниками.

Ракетні удари підтвердив також глава ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що на місцях влучання спалахнули пожежі.

Невдовзі надійшла інформація, що загарбники поцілили у ТЕЦ-5, що у Харкові. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, росія вкотре проявила свої терористичні нахили. Адже цей удар – спроба позбавити мирне населення як світла, так і тепла.

Зауважимо, що по ТЕЦ-5 ворог влучив двома ракетами. Загалом за вечір їх випустили 12, 9 з яких вдалося збити силам ППО.

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