Официально российские захватчики объясняют это так: "в связи с нехваткой специалистов". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 30 апреля.

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Русские практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава,

– говорится в сообщении.

Медосмотр мужчин приостановили еще 20 апреля. Тех, кто испытывает серьезные проблемы со здоровьем, например, увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания, все равно мобилизуют. Их распределят между подразделениями материально-технического обеспечения.

Чтобы выявить еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская "полиция" проводит рейды на улицах и по месту жительства.

Есть только один способ, чтобы уклониться от армии – выплата взятки. Цена зависит от возраста, специальности и состояния здоровья.

К примеру, в оккупированной Горловке минимальная сумма взятки составляет от 5 тысяч российских рублей. Но это при условии оплаты на месте задержания. Если же мужчину уже доставили в отдел "МВД", то сумма резко растет – от 75 тысяч российских рублей.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Захватчики постоянно похищают местных мужчин и вынуждают их служить в русской армии.

За два месяца они похитили более 200 мужчин. По словам мэра Мелитополя, "мобилизация" продолжается по сей день.

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