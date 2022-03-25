Об этом сообщили местные жители, которые остаются в заблокированном Мариуполе. По их словам, свой "штаб" рашисты открыли в торговом центре на выезде из города. Они цинично называют его "гуманитарным".
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Оккупанты распространяют в Мариуполе пропаганду
На самом деле российские захватчики раздают в "штабе" партийные газеты и агитки "Единой России". Также там выдают SIM-карты мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на временно оккупированных территориях Донбасса.
Лживые агитационные листовки оккупанты распространяют и в Чернигове.
Между тем что Мариуполь, что Чернигов страдают от неустанных российских обстрелов. Жители городов на грани выживания, а гражданская инфраструктура подверглась значительным разрушениям
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