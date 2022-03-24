Десятки тысяч людей до сих пор остаются в городе без воды, еды и тепла. Город разрушен почти полностью – более 80% гражданской инфраструктуры.
Внимание Как выглядит Мариуполь после месяца войны: жуткое видео
Новые фото из города заставляют понимать: против нас воюет безжалостный враг.
Мариуполь. Вот как выглядит геноцид населения Украины,
– подписали фото местные журналисты.
Инфраструктура Мариуполя разрушена / Фото MRPL.CITY
Оккупанты обстреливают жилые дома Мариуполя / Фото MRPL.CITY
Мариуполь в окружении оккупантов уже месяц / Фото MRPL.CITY
От рук российских военных погибли уже более 3 тысяч мариупольцев. Масштабы разрушений видны даже из космоса.
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