Десятки тисяч людей досі залишаються у місті без води, їжі та тепла. Місто зруйноване майже повністю – понад 80% цивільної інфраструктури.

Увага Як виглядає Маріуполь після місяця війни: моторошне відео

Нові фото з міста змушують розуміти: проти нас воює безжальний ворог.

Маріуполь. Ось як виглядає геноцид населення України,

– підписали фото місцеві журналісти.



Інфраструктура Маріуполя зруйнована / Фото MRPL.CITY



Окупанти обстрілюють житлові будинки Маріуполя / Фото MRPL.CITY



Маріуполь в оточені окупантів уже місяць / Фото MRPL.CITY

Від рук російських військових загинули вже понад 3 тисячі маріупольців. Масштаби руйнувань видно навіть з космосу.

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