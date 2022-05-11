В Главном управлении разведки сообщили о том, что оккупанты не оставляют попыток набрать новых бойцов для войны. Для этого они производят "скрытую мобилизацию".

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Воевать отправляют выпускников училищ

В настоящее время российские захватчики проводят также активную агитационную кампанию. Кроме того, на верную смерть отправляют они как выпускников военных училищ, так и простых курсантов.

С их помощью удается пополнить составы десантных подразделений. Последние понесли немалые потери на войне с Украиной. В ГУР приводят наглядный пример. Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова 25 июня отправятся в места проведения боевых действий. Не все, конечно, но большинство из них.

Внутри российского генералитета усилилось противостояние

Поскольку "специальная военная операция" не приносит желаемых результатов, то деморализуются не только рядовые военные, но и руководство. Так, внутри русского генералитета обострилось скрытое противостояние. Известно, что коснулось это и генерального штаба.

В управлении отмечают, что между группами в генштабе шла борьба еще до начала войны. Впрочем, именно крушение военных максимально обострило ситуацию. А все потому, что руководство страны пытается целиком и полностью переложить ответственность за провал именно на военных.

Актуальные потери врага по состоянию на 11 мая

Российские военные продолжают активно гибнуть на территории Украины. Содействуют этому, конечно, наши военные. Так, согласно данным Генштаба, в настоящее время известно о более чем 26 350 российских "двухсотых". Эта цифра приблизительная, ведь точно подсчитать количество погибших невозможно, пока ведутся активные боевые действия. Только за минувшие сутки нашим военным удалось ликвидировать 350 вражеских военных.

Продолжают терять россияне также технику. Так, стало на 1187 танков, 2856 боевых бронированных машин, 528 артиллерийских систем, 185 РСЗО, а также 87 средств ПВО меньше.

Также известно о 199 уничтоженных самолетах, 160 вертолетах, 390 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 94 крылатых ракетах. На дно ушли также 12 кораблей. Что касается автомобильной техники и автоцистерн, то их стало на 1997 единиц меньше, а специальной техники – на 41.

Достойно внимания – утренняя сводка Генштаба за 11 мая: смотрите видео