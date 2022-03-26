Похитили Иосифа Зализецкого 23 марта после обыска в доме его дочери – директора "Главной газеты Мелитополя" и новостного сайта "Региональное информационное агентство – Мелитополь" Светланы Зализецкой.

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В первый день похищения отцу дали поговорить с дочерью. Он сообщил, что его держат в каком-нибудь подвале. А требование было одно – Светлана должна быть рядом с отцом.

За отказ сотрудничать с оккупантами

Ранее журналистка отказалась сотрудничать с оккупантами и сообщила об этом самопровозглашенному мэру Мелитополя – Галине Данильченко, требовавшей либо сотрудничать с врагами, либо прекратить деятельность сайта.

После первого звонка Светлана Зализецкая сказала, что в город не приедет и требовала отпустить перенесшего инсульт пенсионера, пообещав, что о зверствах и жестокости России относительно мирных людей узнает обо всем мире.

Впоследствии был еще один звонок с новым требованием – написать на своей странице в фейсбук заявление о передаче управления сайтом "РИА-Мелитополь" третьим лицам. Это было очередное условие освобождения отца Светланы. После публикации заявления Иосифа Зализецкого отпустили.

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