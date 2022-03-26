Викрали Йосипа Залізецького 23 березня після обшуку у будинку його доньки – директорки "Головної газети Мелітополя" та сайту новин "Регіональне інформаційне агентство – Мелітополь" Світлани Залізецької.

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У перший день викрадення батькові дали поговорити з донькою. Він повідомив, що його тримають у якомусь підвалі. А вимога була одна – Світлана має бути поруч із батьком.

За відмову співпрацювати з окупантами

Раніше журналістка відмовилася співпрацювати з окупантами та повідомила про це самопроголошеному меру Мелітополя – Галині Данильченко, яка вимагала або співпрацювати з ворогами або припинити діяльність сайту.

Після першого дзвінка Світлана Залізецька сказала, що в місто не приїде і вимагала відпустити пенсіонера, який переніс інсульт, пообіцявши, що про звірства і жорстокість Росії щодо мирних людей дізнається про весь світ.

Згодом був ще один дзвінок з новою вимогою – написати на своїй сторінці у фейсбук заяву про передачу управління сайтом "РІА-Мелітополь" третім особам. Це була чергова умова звільнення батька Світлани. Після публікації заяви Йосипа Залізецького відпустили.

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