Відповідну інформацію виданню підтвердив голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко. За його словами, окупанти прийшли до них зранку 25 березня.

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На Чернігівщині росіяни викрали 2 людей

Загарбники викрали двох людей у Сновській громаді. Йдеться про голову Сновської міської ради Олександра Медведьова, а також бізнесмена та колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.

За попередньою інформацією, людей везуть у напрямку Городні. Для чого і з якою метою – поки невідомо.

Попередні випадки викрадення людей в області

Це не перший випадок викрадення людей на Чернігівщині російськими окупантами. У селі Грем'яч Новгород-Сіверського району 20 березня росіяни викрали старосту.

Крім того, у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади загарбники затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. У селі Нова Басань повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

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