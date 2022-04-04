В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о текущей ситуации в стране по состоянию на 4 апреля – 40 суток героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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Враг перекидывает бойцов из Беларуси в Россию

Наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории республики Беларусь в Россию,

– отметили в Генштабе.

Там уточнили, что перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

Заметьте, в ВСУ отметили, что на Полесском направлении сохраняется высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Их оккупанты могут осуществлять, используя самолеты с белорусских аэродромов.

Обратите внимание – общие потери России на 40 день вторжения: смотрите видео