Оккупанты минируют грунтовые дороги, поля и посадки. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны.

Заметьте Враг использует и фосфорные бомбы, и кассетные боеприпасы на Криворожье.

Где заминировали дороги

В разведке сообщили, что оккупанты в ночь на 18 апреля заминировали участок Приднепровское – Александровка на трассе Херсон – Снегиревка. Захватчики заложили взрывчатку на дороге, в поле и посадках.

На территории Великобурлуцкого района Харьковской области проход для местных жителей возможен только на территорию России, потому что все дороги с украинской стороны – заминированы. Оккупанты объясняют это тем, что заминировали дороги для того, чтобы не пускать украинскую гумпомощь и якобы "диверсантов".

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