Окупанти мінують ґрунтові дороги, поля та посадки. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони.

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Де замінували дороги

У розвідці повідомили, що окупанти у ніч на 18 квітня замінували ділянку Наддніпрянське – Олександрівка на трасі Херсон – Снігурівка. Загарбники заклали вибухівку на дорозі, в полі та на посадках.

На території Великобурлуцького району на Харківщині прохід для місцевих мешканців можливий лише на територію Росії, бо всі дороги з української сторони – заміновані. Окупанти пояснюють це тим, що замінували дороги для того, щоб не пускати українську гумдопомогу та нібито "диверсантів".

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