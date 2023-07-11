Инцидент произошел 9 июля. Все завершилось не очень хорошо для российских захватчиков. По данным росСМИ, 38-летнего контрактника из Татарстана изрядно угостили пинками, сообщает 24 Канал.

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Оккупанта доставили в пункт пропуска "Джанкой". Далее захватчик был госпитализирован (повезло, что не сразу в пакет). У врага диагностировали перелом ребер, носа и закрытую черепно-мозговую травму (хотя откуда там мозг).

Крысые бои уже расследуют. Уже вроде бы даже установили трех окупантов, причастных к драке.

К счастью, окупантов ежедневно становится все меньше

Российские оккупанты и так терпят колоссальные потери. В то же время они и сами изрядно "минусируют". К слову, недавно оккупанты случайно уничтожили собственные передовые позиции. Friendly fire работает на 12 баллов. В то же время, можно и больше.

По состоянию на 11 июня Генштаб ВСУ сообщил, что "пакетизировать" удалось уже 235 020 врагов. Кроме того, удалось уничтожить немало вражеской техники. Ресурсы окупантов становятся все меньше. Между тем ресурсы Украины существенно растут.