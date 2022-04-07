В частности, уже более 100 детей оккупанты вывезли в Донецк и в направлении Таганрога.

Кстати Оккупанты насильно вывозят напуганных пациентов из больницы в Мариуполе: возмутительное видео

Детей просто похищают

Россияне увезли из одного из санаториев в Мариуполе 16 детей. Они готовят оправдание, что это якобы дети-сироты. Однако все детские дома были эвакуированы из Мариуполя еще 24 – 25 февраля в первые два дня войны.

Возможно, часть похищенных детей потеряли родителей из-за военных преступлений России. Однако у них или есть опекуны на неоккупированных территориях, или они находятся под опекой государства.

Эвакуация из Мариуполя парализована

Эвакуация из Мариуполя практически полностью парализована оккупантами. Россияне хотят оставить мариупольцев в окрестностях города как живой щит при возможном контрнаступлении наших войск.

Важно – "Оккупанты уничтожают все и всех": Обращение от полка Азов, который защищает Мариуполь: