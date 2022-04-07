Зокрема, вже понад 100 дітей окупанти вивезли в Донецьк та в напрямку Таганрога.

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Дітей просто викрадають

Росіяни вивезли з одного з санаторіїв в Маріуполі 16 дітей. Вони готують виправдання, що нібито це діти-сироти. Однак всі дитячі будинки було евакуйовано з Маріуполя ще 24 – 25 лютого в перші два дні війни.

Можливо, частина викрадених дітей втратили батьків через воєнні злочини Росії. Проте вони або мають опікунів на неокупованих територіях або перебувають під опікою держави.

Евакуація з Маріуполя паралізована

Евакуація з Маріуполя практично повністю паралізована окупантами. Росіяни хочуть залишити маріупольців на околицях міста як живий щит при можливому контрнаступі наших військ.

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