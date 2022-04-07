За даними Маріупольської міської ради, зараз вони перебувають на тимчасово окупованій території України.
Важливо Є люди, які після примусового вивезення в Росію повернулися в Україну, – Верещук
Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів.
Що буде далі з людьми – невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії.
Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли що найменш 40 тисяч жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота,
– сказав міський голова Вадим Бойченко.
Окупанти вивозять людей з Маріуполя: дивіться відео
Примусова "евакуація" українців: що варто знати
Переважно українців вивозять в Росію з лівого берега Маріуполя і селищ поблизу міста (Сартани, Волонтерівки). Потім їх доставляють до окупованого Донецька, а вже звідти везуть до Таганрогу в Ростовській області Росії. Що дуже небезпечно – у деяких людей забирають документи, техніку та телефони “для перевірки”. Але повертають ці речі не всім.
Що робити тим, кого вивезли і хто хоче виїхати з Росії
- Намагайтесь зберегти будь-які українські документи, які маєте при собі.
- Намагайтесь зберегти українські сім-карти (вони допоможуть відновити електронні версії документів у "Дії").
- Уникайте участі у будь-яких відеоінтерв'ю.
- Опинившись на безпечній території, відновіть зв'язок, встановіть українську сім-карту та додаток "Дія".
- Заявіть про те, що вас примусово вивезли з України і ви хочете повернутися, у Національне інформаційне бюро (телефони: 16-48 або +38 044 287 81 65).
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