За даними Маріупольської міської ради, зараз вони перебувають на тимчасово окупованій території України.

Важливо Є люди, які після примусового вивезення в Росію повернулися в Україну, – Верещук

Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів.

Що буде далі з людьми – невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії.

Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли що найменш 40 тисяч жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота,

– сказав міський голова Вадим Бойченко.

Окупанти вивозять людей з Маріуполя: дивіться відео

Примусова "евакуація" українців: що варто знати

Переважно українців вивозять в Росію з лівого берега Маріуполя і селищ поблизу міста (Сартани, Волонтерівки). Потім їх доставляють до окупованого Донецька, а вже звідти везуть до Таганрогу в Ростовській області Росії. Що дуже небезпечно – у деяких людей забирають документи, техніку та телефони “для перевірки”. Але повертають ці речі не всім.

Що робити тим, кого вивезли і хто хоче виїхати з Росії

Намагайтесь зберегти будь-які українські документи, які маєте при собі. Намагайтесь зберегти українські сім-карти (вони допоможуть відновити електронні версії документів у "Дії"). Уникайте участі у будь-яких відеоінтерв'ю. Опинившись на безпечній території, відновіть зв'язок, встановіть українську сім-карту та додаток "Дія". Заявіть про те, що вас примусово вивезли з України і ви хочете повернутися, у Національне інформаційне бюро (телефони: 16-48 або +38 044 287 81 65).