Как рассказали в Офисе генпрокурора, производство начали по статье 438 о нарушении законов и обычаев войны.
Важно Дочь погибшего ватерполиста Обединского осталась сиротой: ее оккупанты забрали в Донецк
По данным следствия, с начала войны ребенок находился в Мариуполе с отцом. 17 марта 2022 года из-за попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб. Девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями. Во время попытки покинуть Мариуполь она получила ранение от взрыва мины.
После этого ребенка похитили представители вооруженных сил России и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса.
Есть ли родные у девочки
К сожалению, мать 12-летней Киры умерла еще во время родов, а теперь война забрала еще и отца. Зато у нее есть дедушка, который и сообщил об исчезновении девочки. Сейчас он вынужденно проживает в Черновцах и надеется взять внучку под опеку.
Как выглядит Мариуполь сейчас: смотрите видео