Как рассказали в Офисе генпрокурора, производство начали по статье 438 о нарушении законов и обычаев войны.

Важно Дочь погибшего ватерполиста Обединского осталась сиротой: ее оккупанты забрали в Донецк

По данным следствия, с начала войны ребенок находился в Мариуполе с отцом. 17 марта 2022 года из-за попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб. Девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями. Во время попытки покинуть Мариуполь она получила ранение от взрыва мины.

После этого ребенка похитили представители вооруженных сил России и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса.

Есть ли родные у девочки

К сожалению, мать 12-летней Киры умерла еще во время родов, а теперь война забрала еще и отца. Зато у нее есть дедушка, который и сообщил об исчезновении девочки. Сейчас он вынужденно проживает в Черновцах и надеется взять внучку под опеку.

Актуально! В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 31 марта российские войска убили уже 148 украинских детей, еще 232 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Как выглядит Мариуполь сейчас: смотрите видео