Як розповіли в Офісі генпрокурора, провадження розпочали за статтею 438 про порушення законів та звичаїв війни.

Важливо Донька загиблого ватерполіста Обедінського залишилася сиротою: окупанти забрали її у Донецьк

За даними слідства, від початку війни дитина перебувала у Маріуполі з батьком. 17 березня 2022 року через потрапляння бойового снаряда в їхній будинок чоловік загинув. Дівчинку намагалися евакуювати з міста разом з іншими місцевими жителями. Під час спроби покинути Маріуполь вона отримала поранення від вибуху міни.

Після цього дитину викрали представники збройних сил Росії та вивезли на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу.

Чи є рідні у дівчинки

На жаль, мати 12-річної Кіри померла ще під час пологів, а тепер війна забрала ще й батька. Натомість у неї є дідусь, який і повідомив про зникнення дівчинки. Зараз він вимушено проживає у Чернівцях і сподівається взяти онуку під опіку.

Актуально! В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на 31 березня російські війська вбили вже 148 українських дітей, ще 232 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості.