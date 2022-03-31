В Офісі генпрокурора повідомили, що ще 232 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом жертвами воєнних злочинів Росії стали щонайменше 380 українських дітей.

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І ця цифра, на жаль, постійно зростає. Встановити точну кількість загиблих та поранених діток наразі немає змоги, адже в деяких районах тривають активні бойові дії. Ідеться зокрема про Маріуполь, а також окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Діти яких регіонів України постраждали найбільше

За час повномасштабного російського вторгнення найбільше постраждали діти:

у Київській області – 69 дітей;

у Донецькій – 57 дітей;

у Харківській – 53 дітей;

у Чернігівській – 41 дитина;

у Миколаївський – 30 дітей;

у Луганській – 30 дітей;

у Херсонській – 27 дітей;

у Запорізькій – 22 дітей;

у Києві – 16 дітей;

у Сумській – 16 дітей;

у Житомирській – 15 дітей.

Воєнні злочини Росії проти України / Інфографіка Офісу генпрокурора України

Оскільки встановити точні втрати немає можливості, є ймовірність, що ми, як наголосив президент Володимир Зеленський, втратили вже сотні дітей.

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