В Офісі генпрокурора повідомили, що ще 232 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом жертвами воєнних злочинів Росії стали щонайменше 380 українських дітей.
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І ця цифра, на жаль, постійно зростає. Встановити точну кількість загиблих та поранених діток наразі немає змоги, адже в деяких районах тривають активні бойові дії. Ідеться зокрема про Маріуполь, а також окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Діти яких регіонів України постраждали найбільше
За час повномасштабного російського вторгнення найбільше постраждали діти:
- у Київській області – 69 дітей;
- у Донецькій – 57 дітей;
- у Харківській – 53 дітей;
- у Чернігівській – 41 дитина;
- у Миколаївський – 30 дітей;
- у Луганській – 30 дітей;
- у Херсонській – 27 дітей;
- у Запорізькій – 22 дітей;
- у Києві – 16 дітей;
- у Сумській – 16 дітей;
- у Житомирській – 15 дітей.
Воєнні злочини Росії проти України / Інфографіка Офісу генпрокурора України
Оскільки встановити точні втрати немає можливості, є ймовірність, що ми, як наголосив президент Володимир Зеленський, втратили вже сотні дітей.
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