Так, 2 мільйони дітей поїхали за кордон, ще 2,5 мільйона – змінили домівку всередині країни.

Важливо Через обстріл окупантів у Лисичанську постраждала вся родина: 2 дітей у тяжкому стані

Скільки дітей загинули

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 145 дітей, понад 220 – зазнали поранень.

Однак цифри не є остаточними, адже деякі місця обстрілів просто неможливо оглянути, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Президент Володимир Зеленський казав, що серед жертв можуть бути сотні дітей.

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