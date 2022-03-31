Так, 2 миллиона детей уехали за границу, еще 2,5 миллиона – сменили дом внутри страны.

Важно Из-за обстрела окупантов в Лисичанске пострадала вся семья: 2 детей в тяжелом состоянии

Сколько детей погибли

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России погибли 145 детей, более 220 – получили ранения.

Однако цифры не окончательные, ведь некоторые места обстрелов просто невозможно осмотреть, в частности, на временно оккупированных территориях. Президент Владимир Зеленский сказал, что среди жертв могут быть сотни детей.