Потери понесла батальонная тактическая группа 237-го танкового полка. Об этом сообщили в Генштабе 20 апреля.

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Оккупанты отвели свою БТГ в село Солоти в Белгородской области. Там они пытаются вернуть свою боеспособность.

"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоти Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности" – пишут в Генштабе.

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