Втрат зазнала батальйонна тактична група 237-го танкового полку. Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.

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Окупанти відвели свою БТГ до села Солоті в Бєлгородській області. Там вони намагаються відновити свою боєздатність.

"З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності", – пишуть в Генштабі.

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