Речь идет о центральных районах Лисичанска, Новодружеска и Привилегии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 23 апреля.
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Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питает насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привиль.
– пишет Сергей Гайдай.
Сейчас ведутся ремонтные работы. Спасатели возят воду для нужд населения.
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