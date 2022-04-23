Речь идет о центральных районах Лисичанска, Новодружеска и Привилегии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 23 апреля.

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Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питает насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привиль.

– пишет Сергей Гайдай.

Сейчас ведутся ремонтные работы. Спасатели возят воду для нужд населения.

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