Об этом рассказал городской голова Черткова Владимир Шматько. Он также отметил, что сложно рассказывать о событиях, которые происходили вчера во время воздушной тревоги. В тыловый город прилетают ракеты, раздаются 4 взрыва, повсюду дым.

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В первые минуты пронзал легкий шок, но все службы моментально приехали на место происшествия и активно приступили к ликвидации последствий, рассказывает городской голова Черткова.

"Все, что можно было организовать в первые минуты этой борьбы – мы сделали. По состоянию на вчера пострадали 22 человека и ребенок. В основном это осколочные ранения и травмы, связанные с взрывной волной", – добавляет Владимир Шматько.

С материального, то в результате ракетного удара повредило дома и автомобили.

Я хотел бы поблагодарить местных, которые не пренебрегли сигналом воздушной тревоги и находились в защищенных местах – это спасло десятки жизней.

– добавляет Шматько.

Чертков атаковали ракетами типа "Калибр"

Владимир Шматько добавляет, что когда пришлось увидеть последствия 4 ракетных ударов ракетами типа "Калибр", то все поняли, какими могли быть последствия, если бы люди проигнорировали тревогу.

После вчерашнего ракетного удара, я благодарю Бога и людей, что все прошло такими малыми жертвами, у нас нет ни одного погибшего, добавляет глава города.

Он также добавляет, что 11 пострадавших, которые сейчас находятся в больнице, получили травмы средней и легкой степени тяжести.

"Калибры", которыми оккупанты осуществляли ракетный обстрел, наши специалисты уже идентифицировали их и сравнили с теми, которые осуществляли атаки на Львовщину и на другие регионы и пришли к выводу, что это действительно они", - объясняет Шматько.

Так же, надо отметить цинизм московской орды, они почти мгновенно начали хвастаться, что удар по Черткову и уничтожили призрачные склады с боеприпасами, говорит мэр Черткова.

Но кафиры попали по мирному населению, никакого оружия там не было,

– добавляет Владимир Шматько.

Подробнее об обстреле города Чортков

Местные жители услышали взрывы примерно в 22:00 . Люди слышали волну от ударов, в некоторых домах вылетели окна. Впоследствии глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что в Чорткове временно отключили поставки газа до ликвидации последствий ударов, поскольку кафиры повредили газовую трубу.

Разрушения получили 4 жилых дома и военный объект. К счастью, в результате ракетного удара нет летальных исходов.

После ракетной атаки появился фейк, из Черткова массово выезжающие люди. Владимир Труш назвал это фейком.

Подробно о ракетных ударах по Чорткову: смотрите видео