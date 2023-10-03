Инцидент произошел в ночь на 3 октября на перегоне "Енакиево – Углегорск" Горловского района Донецкой области. Кстати говоря, россияне теряют личный состав и на фронте.
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Что случилось с оккупантами в Донецкой области
Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" подтвердил информацию из российских телеграм-каналов, что на перегоне "Енакиево – Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" вооруженных сил России.
По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.
– заявил военный.
Известно, что российские оккупанты потеряли:
- военнослужащего воинской части 58249 Абайя Култасева;
- военнослужащего воинской части 21005 Виталия Пагинца;
- военнослужащего воинской части 21005 Кирилла Гайченко.
Кроме того, ранения получили Ренат и Михаил.
Более того, из-за столкновения с машиной ЗРК "Стрела-10" тепловоз сошел с рельсов. Поврежден даже железнодорожный холст.
Потери россиян на войне в Украине: коротко
Утром 3 октября представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук рассказал, что они наблюдают существенное уменьшение количества мобилизованных военнослужащих из разных населенных пунктов России. Все из-за постоянного увеличения потерь среди личного состава оккупантов на войне в Украине.
По словам Павла Ковальчука, если раньше Россия опрокидывала по 100 – 120 мобилизованных, то теперь говорится о 20 – 30 единицах личного состава.
Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли на войне в Украине 360 единиц личного состава, 15 танков, 40 артиллерийских систем, 20 дронов и много другой техники. С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:
- танков – 4 732;
- боевых бронированных машин – 9008;
- артиллерийских систем – 6 565;
- РСЗО – 801;
- средств ПВО – 540;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5080;
- крылатых ракет – 1 529;
- кораблей и катеров – 20;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8932;
- специальной техники – 943.
Актуальные потери врага по состоянию на 3 октября / Инфографика Генштаба ВСУ