Окружить хотят те силы, которые есть перед сепаратистскими районами, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.

Важно На Донбассе украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 8 танков

На Севере поле боя остается неподвижным. Местные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

Цели оккупантов на Востоке

На Донецком направлении россияне перегруппировывают войска. Они собираются возобновить активное наступление. Разведка выяснила, что основной целью захватчиков является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные цели оккупантов:

Попасная и Рубежное;

выход в Угледар и Новотроицкий;

захват города-героя Мариуполя.

К теме – Россия будет пытаться захватить Донбасс, но есть сомнения, – военный эксперт: