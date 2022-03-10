В большинстве своем после боя с украинскими героями от российских оккупантов либо не остается вообще ничего, либо своеобразный анатомический пазл. Такая перспектива радует не всех врагов – многие из них ищут спасения в бегстве.

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Брошенный танк

Подразделение 72 ОМБр им. Черных Запорожцев показало очередное пополнение своей техники. Оккупанты в надежде сохранить жизнь покинули танк Т-72 с боекомплектом.

Видео брошенного танка

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