Про це повідомляє телеграм-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України. До свого допису радник прикріпив фото та відео докази.

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Так воювати вони вміють. І це, я так розумію, вони вивчали на "навчаннях"?

– написав Антон Геращенко.

Також радник Міністра Внутрішніх Справ звернув увагу на коментарі на відео місцевих жителів, сказавши, що вони, немов окремий вид мистецтва.

Фото з місця пограбування:

Відео моменту пограбування магазину окупантами:

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