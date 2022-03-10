Про це повідомляє телеграм-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України. До свого допису радник прикріпив фото та відео докази.
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Так воювати вони вміють. І це, я так розумію, вони вивчали на "навчаннях"?
– написав Антон Геращенко.
Також радник Міністра Внутрішніх Справ звернув увагу на коментарі на відео місцевих жителів, сказавши, що вони, немов окремий вид мистецтва.
Фото з місця пограбування:
Відео моменту пограбування магазину окупантами:
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