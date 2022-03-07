Російські війська під час тимчасового перебування і місті Ізюм, що на Харківщині, відзначилися пограбуваннями. А також тим, що знищили центральну частину міста.

Детальніше Наймасштабніші руйнації з часів Другої світової: центр Ізюма практично стертий

В суботу, 6 березня, вони вночі покинули захоплену будівлю відділу поліції в Ізюмі. А коли покидали її, то розграбували – винесли все, шо могли з собою взяти.

"Двері в усі службові кабінети відділу поліції зламані, обстановка в кабінетах порушена, сейфи зломані. Канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп’ютерів викрадено", – повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

У поліції вже пообіцяли, що всі дані будуть відновлені, а потрібні для роботи речі – закуплені.

"Ми відновимо данні, та купимо нове необхідне. Загарбники ж свою репутацію не відновлять ще довгі десятиліття. Кожен їх злочин фіксується. Кожного чекає покарання", – пообіцяв Сергій Болвінов.

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