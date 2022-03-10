Об этом сообщает телеграм-канал Антона Геращенко, советник Министра Внутренних Дел Украины. К своему сообщению советник прикрепил фото и видео доказательства.

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Так воевать они умеют. И это, я так понимаю, они изучали на "учениях"?

– написал Антон Геращенко.

Также советник Министра Внутренних Дел обратил внимание на комментарии к видео местных жителей, сказав, что они, словно отдельный вид искусства.

Фото с места ограбления:

Видео момента ограбления магазина оккупантами:

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