Об этом сообщает телеграм-канал Антона Геращенко, советник Министра Внутренних Дел Украины. К своему сообщению советник прикрепил фото и видео доказательства.
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Так воевать они умеют. И это, я так понимаю, они изучали на "учениях"?
– написал Антон Геращенко.
Также советник Министра Внутренних Дел обратил внимание на комментарии к видео местных жителей, сказав, что они, словно отдельный вид искусства.
Фото с места ограбления:
Видео момента ограбления магазина оккупантами:
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