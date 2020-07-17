Пророссийские боевики продолжают цинично обстреливать позиции ООС. Так, за прошедшие сутки, 16 июля, они 13 раз нарушали режим прекращения огня, используя при этом запрещенное вооружение. За минувшие сутки от действий боевиков пострадали 4 украинских защитников. Впрочем, ВСУ дали достойный отпор врагу.

Где стреляли оккупанты

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По защитникам Водяного – противник пять раз открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия, передает штаб ООС.

Вблизи Опытного – агрессор использовал не только гранатометы, но и пулеметы и стрелковое оружие.

На подступах к Старогнатовке, Гнутовому и Авдеевке – враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки – из пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Новозвановки – стреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра.

Неподалеку Причепиловки – противник вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Орехового – пустили в ход минометы 120-го и 82-го калибра, а еще – гранатометы и пулеметы.

Обратите внимание! За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 3 защитников ООС получили ранения, еще один воин – боевое травмирование.



Всем этим военнослужащим оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Потери оккупантов

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Водяного.

На все провокации украинские воины дали достойный отпор. Так, по данным разведки, 16 июля наши защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала