Проросійські бойовики продовжують цинічно обстрілювати позиції ООС. Так, попередньої доби, 16 липня, вони 13 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи при цьому заборонене озброєння. За минулу добу від дій бойовиків постраждали 4 українських захисників. Втім, ЗСУ дали гідну відсіч ворогу.

Де стріляли окупанти

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По оборонцях Водяного – противник п’ять разів відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї, передає штаб ООС;

Поблизу Опитного – агресор використав не тільки гранатомети, а й кулемети та стрілецьку зброю;

На підступах до Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки – ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Неподалік Мар’їнки – з кулеметів і снайперської зброї;

Поблизу Новозванівки – стріляли з артилерійських систем калібру 122 міліметри.

Неподалік Причепилівки – противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Оріхового – пустили в хід міномети 120-го та 82-го калібру, а ще – гранатомети та кулемети.

Зверніть увагу! За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 3 захисників ООС отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.



Усім цим військовослужбовцям надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів.

Втрати окупантів

Від початку поточної доби, противник обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників Водяного.

На всі провокації українські воїни дали гідну відсіч. Так, за даними розвідки, 16 липня наші захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу