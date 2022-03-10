Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Важно Персонал Запорожской АЭС работает прямо под дулами автоматов, – журналист
Рядом с флагом Украины висит непонятная красная тряпка, которую повесили оккупанты.
Красная тряпка / Фото Энергоатом
Возле Энергодара расположена Запорожская АЭС. Есть информация, что персонал станции работает под дулом автоматов от российских военных. Также была потеряна связь с датчиками контроля, которые в автоматическом режиме передают данные об уровне радиации и другие характеристики, в частности в МАГАТЭ.
Также эвакуацию из Энергодара перенесли с 10 марта на 11 марта.
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