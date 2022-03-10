Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Важливо Персонал Запорізької АЕС працює просто під дулами автоматів, – журналіст

Поруч з прапором України висить незрозуміла червона ганчірка, яку повісили окупанти.

Червона ганчірка / Фото Енергоатом

Поблизу Енергодару розташована Запорізька АЕС. Є інформація, що персонал станції працює під дулом автоматів від російських військових. Також було втрачено зв’язок із датчиками контролю, які в автоматичному режимі передають дані про рівень радіації та інші характеристики, зокрема до МАГАТЕ.

Також евакуацію з Енергодару перенесли з 10 березня на 11 березня.

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Допис від Енергоатому