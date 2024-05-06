В ночь на 6 мая россияне повредили энергетический объект в Сумской области. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя воздушной тревоги.
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Энергетики делают все возможное
Рабочие Укрэнерго делают все возможное для восстановления функционирования объекта.
Враг также атаковал энергообъекты в Харьковской области. В частности, вечером 5 мая выключалось оборудование местного облэнерго.
Значительную его часть уже вернули к работе, но полностью восстановить энергоснабжение сложно из-за боевых действий рядом с объектами энергетической инфраструктуры.
Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью. Россия в марте 2024 года возобновила удары по энергетической инфраструктуре. За это время оккупанты успели уничтожить Змиевскую ТЭС и Трипольскую ТЭС в Харьковской и Киевской областях соответственно.
Оккупанты ударили по Славянской ТЭС
- На Пасху оккупанты обстреляли ракетами Славянскую ТЭС. Враг ударил четырьмя кассетными из РСЗО "Смерч" и одной фугасной. Об этом сообщил начальник Николаевской МВА. Владимир Проскукин также рассказал о последствиях российского обстрела.
- В результате удара повредили ряд объектов на станции.
- К счастью, обошлось без пострадавших.