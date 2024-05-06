Вночі проти 6 травня росіяни пошкодили енергетичний об'єкт у Сумській області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою повітряної тривоги.
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Енергетики роблять все можливе
Робітники Укренерго роблять все можливе для відновлення функціонування об'єкта.
Ворог також атакував енергооб'єкти у Харківській області. Зокрема, ввечері 5 травня вимикалось обладнання місцевого обленерго.
Значну його частину вже повернули до роботи, але повністю відновити енергопостачання складно через бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури.
Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації. Росія в березні 2024 року відновила удари по енергетичній інфраструктурі. За цей час окупанти встигли знищити Зміївську ТЕС та Трипільську ТЕС на Харківщині та на Київщині відповідно.
Окупанти вдарили по Слов'янській ТЕС
- На Великдень окупанти обстріляли ракетами Слов'янську ТЕС. Ворог ударив чотирма касетними з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною. Про це повідомив начальник Миколаївської МВА. Володимир Проскукін також розповів про наслідки російського обстрілу.
- Внаслідок удару пошкодили низку об'єктів на станції.
- На щастя, обійшлось без постраждалих.