Вночі проти 6 травня росіяни пошкодили енергетичний об'єкт у Сумській області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою повітряної тривоги.

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Енергетики роблять все можливе

Робітники Укренерго роблять все можливе для відновлення функціонування об'єкта.

Ворог також атакував енергооб'єкти у Харківській області. Зокрема, ввечері 5 травня вимикалось обладнання місцевого обленерго.

Значну його частину вже повернули до роботи, але повністю відновити енергопостачання складно через бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури.

Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації. Росія в березні 2024 року відновила удари по енергетичній інфраструктурі. За цей час окупанти встигли знищити Зміївську ТЕС та Трипільську ТЕС на Харківщині та на Київщині відповідно.

Окупанти вдарили по Слов'янській ТЕС