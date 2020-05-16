Оккупанты прекращают режим самоизоляции в Крыму: ограничения все еще будут действовать

В аннексированном Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции. Так, жителям полуострова требование оставаться дома изменили на рекомендацию – не оставлять место жительства без необходимости.

Соответствующий "указ" с подписью "главы полуострова" Сергея Аксенова появился на сайте оккупационной администрации Крыма.

Ранее В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

Несмотря на отмену режима самоизоляции, оставаться дома, как и раньше, должны крымчане, которым 65 лет и больше. Кроме того, запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

С 18 мая режим изоляции обязаны соблюдать только граждане, приехавшие на остров из-за рубежа и из России.

В то же время, масочный режим в Крыму оккупанты сохранили.

Что известно про коронавирус в Крыму? На полуострове зарегистрировали 272 случая COVID-19 и еще 135 в Севастополе. Всего в Крыму и Севастополе (город считается отдельной административной единицей – 24 канал) от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умерли 5 человек.



Скорее всего, данные о распространении инфекции в Крыму существенно занижены российскими оккупантами.