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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Оккупанты прекращают режим самоизоляции в Крыму: ограничения все еще будут действовать

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В Крыму с 18 мая 2020 отменяют режим самоизоляции
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции / Иллюстративное фото / Getty images

В аннексированном Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции. Так, жителям полуострова требование оставаться дома изменили на рекомендацию – не оставлять место жительства без необходимости.

Соответствующий "указ" с подписью "главы полуострова" Сергея Аксенова появился на сайте оккупационной администрации Крыма.

Ранее В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

Несмотря на отмену режима самоизоляции, оставаться дома, как и раньше, должны крымчане, которым 65 лет и больше. Кроме того, запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

С 18 мая режим изоляции обязаны соблюдать только граждане, приехавшие на остров из-за рубежа и из России.

В то же время, масочный режим в Крыму оккупанты сохранили.

Что известно про коронавирус в Крыму? На полуострове зарегистрировали 272 случая COVID-19 и еще 135 в Севастополе. Всего в Крыму и Севастополе (город считается отдельной административной единицей – 24 канал) от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умерли 5 человек.

Скорее всего, данные о распространении инфекции в Крыму существенно занижены российскими оккупантами.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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